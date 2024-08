Charlotte Kool remporte la première étape au sprint et s'empare du maillot jaune

La Néerlandaise Charlotte Kool (DSM-firmenich PostNL) s'est adjugée la première étape du Tour de France femmes, prenant par la même occasion le maillot jaune. L'étape inaugurale, intégralement disputée sur le territoire néerlandais et qui reliait Rotterdam à La Haye, pour une distance de 123 km, s'est terminée au sprint, Kool devançant la Finlandaise Anniina Ahtosalo (Uno-X Mobility) et l'Italienne Elisa Balsamo (Lidl-Trek).

Après une tentative avortée d'échappée de Agnieszka Skalniak-Sojka (Canyon//SRAM Racing), Gaia Masetti (AG Insurance-Soudal) et Iurani Blanco (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) dans les vingt premiers kilomètres de course, c'est Cristina Tonetti (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) qui s'est échappée en solitaire à 79 kilomètres de l'arrivée. Reprise par le peloton 20 kilomètres plus tard, l'Italienne a pris les points de la seule difficulté du jour, le Maaslandtunnel, s'assurant le maillot à pois de meilleure grimpeuse à l'issue de la première étape.

Le peloton est ensuite resté groupé jusqu'à l'arrivée à La Haye, où Charlotte Kool s'est imposée. Sa compatriote Lorena Wiebes, favorite lors de cette première étape, a eu un ennui mécanique dans la dernière ligne droite et n'a pas pu disputer le sprint.