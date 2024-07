Charlotte Kool s'offre sa première victoire de la saison sur la 2e étape

Kool s'est imposée au sprint devant la Polonaise Daria Pikulik (Human Powered Health) et l'Italienne Sara Fiorin (UAE Team ADQ) pour décrocher sa première victoire de la saison, la 18e de sa carrière. Marith Vanhove (Volkerwessels) s'est classée meilleure Belge à la 14e place.

Sa compatriote Lorena Wiebes (SD Worx-Protime), 8e vendredi, conserve la tête du classement général après ses victoires sur le prologue mercredi et la première étape jeudi. Wiebes compte 4 secondes d'avance sur Kool et 15 sur la Britannique Pfeiffer Georgi (dsm-firmenich PostNL). Fien Van Eynde (Fenix-Deceuninck) est 5e et première Belge à 19 secondes.