Cyclisme: les Championnats de France, fenêtre sur les Jeux

Comme tous les quatre ans, la compétition, placée quelques jours avant le Tour de France, est encore épicée par la proximité des Jeux, que ce soit dans le contre-la-montre, épreuve olympique au programme jeudi chez les hommes et les femmes, ou les courses en ligne samedi et dimanche.

Les Championnats de France de cyclisme sur route, de jeudi à dimanche au pied du Mont-Saint-Michel, offrent, outre l'enjeu du maillot bleu-blanc-rouge, une opportunité en or de taper dans l'oeil du sélectionneur Thomas Voeckler en vue des JO-2024 de Paris.

Chez les femmes, le titre national constitue l'unique enjeu puisque le sélectionneur Paul Brousse a déjà dévoilé sa liste pour Paris-2024 avec Juliette Labous, Audrey Cordon-Ragot, qui doubleront chrono et course en ligne, ainsi que Victoire Berteau, championne de France en titre.

Mais il faudra attendre le 8 juillet, et la première journée de repos du Tour de France, pour connaître les quatre coureurs retenus pour la course en ligne olympique du 3 août chez les hommes, dont un seul fera aussi le contre-la-montre une semaine plus tôt.

En début d'année, Valentin Madouas, champion de France en titre, et Christophe Laporte apparaissaient comme des partants certains. Mais les deux hommes n'ont guère brillé depuis.