Cyclisme: Pauline Ferrand-Prévot rejoint Visma pour "gagner le Tour de France"

Polyvalente à l'extrême, la Française compte 15 titres de championne du monde dans toutes les disciplines du vélo. Focalisée sur le VTT depuis 2019, elle a rejoint la superstructure Ineos fin 2022 et vient enfin de briser la malédiction en remportant l'or olympique aux Jeux de Paris, la distinction qui manquait à son immense palmarès en VTT.

Chez Visma, elle va retrouver d'autres grands champions, dont le Danois Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, chez les hommes, ainsi que son compagnon, le Néerlandais Dylan van Baarle, vainqueur de Paris-Roubaix en 2022.

Et Pauline Ferrand-Prévot a d'ores et déjà fixé son grand objectif: "Le cyclisme féminin (sur route) a fait un long chemin depuis que je l'ai quitté... Avec le soutien de mon équipe, je suis certaine de pouvoir faire de grandes choses, et je suis très motivée. Je veux gagner le Tour de France femmes", a déclaré la Française, citée dans le communiqué.