Cyclisme/Tour Down Under: le jeune Mexicain Isaac Del Toro déjà en haut de l'affiche

Le jeune phénomène mexicain Isaac Del Toro Romero a levé les bras dès sa première course World Tour, la première division du cyclisme mondial, en enlevant mercredi la deuxième étape du Tour Down Under dont il prend aussi la tête du général.

Il a justifié sa réputation à Lobenthal, dans les environs d'Adélaïde, en attaquant dans le dernier kilomètre d'une étape promise aux sprinteurs pour s'imposer de justesse devant le Néo-Zélandais Corbin Strong et le Gallois Stephen Williams.

"Je suis tellement heureux. Je suis fatigué mais je savoure chaque seconde. Le dernier kilomètre était si dur, j'avais l'impression qu'il en faisait cinq. Je rêvais d'une telle victoire, c'est trop pour moi", a exulté le vainqueur l'an dernier du Tour de l'Avenir, l'équivalent du Tour de France espoirs.

Après deux nouvelles étapes sur le plat jeudi et vendredi, le Tour Down Under devrait se décider ce week-end avec deux étapes au profil plus vallonné comportant notamment les ascensions de Willunga Hill et du Mount Lofty.