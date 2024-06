Dauphiné: Roglic et Evenepoel, destins contraires à Samoëns

Impliqués dans le terrible crash du Tour du Pays basque début avril, les deux têtes d'affiche de cette 76e édition effectuent tous deux leur course de reprise cette semaine. Mais l'un est clairement plus en forme que l'autre, à trois semaines pile du départ du Tour de France à Florence, en Italie.

Evenepoel, le plus lourdement touché au Pays basque avec une fracture de la clavicule et de l'omoplate, est logiquement en retard sur le Slovène qui avait quitté l'Espagne avec "seulement" des contusions et une douleur au genou.

Cela s'est vérifié samedi sur les pentes redoutables du col de la Ramaz et ensuite l'ascension finale vers Samoëns, un mur de 10 kilomètres à plus de 9%, confirmant les impressions de la veille où Roglic avait pris le pouvoir au Collet-Allevard.

Propulsé par une excellente équipe Bora, le Slovène, accompagné de ses sherpas de luxe Alexandr Vlasov et Jai Hindley, s'est imposé sans discussion possible devant l'Américain Matteo Jorgenson, nouveau deuxième du général à 1:02, et l'Italien Giulio Ciccone en accélérant aux 300 mètres.