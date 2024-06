Dauphiné: Romain Grégoire en découverte avant "l'excitation" du Tour de France

Romain Grégoire, un des grands espoirs du cyclisme français, aborde avec ambition le Dauphiné où il visera une victoire d'étape lundi et mardi, en pensant déjà avec "excitation" à son premier Tour de France.

Lui aussi a déjà beaucoup gagné depuis ses débuts professionnels l'année dernière, avec cinq victoires en 2023 et un premier succès en World Tour, le plus haut niveau mondial, en avril au Tour du Pays basque.

"Je découvre encore un autre niveau de course, une excitation supplémentaire, celle du Tour de France, que j'essaye de gérer au mieux possible pour ne pas me laisser gagner par l'euphorie", souligne Grégoire.

Dans l'immédiat, le Bisontin, très fort dans les catégories jeunes, vise d'abord à s'illustrer sur des étapes, tout en occupant un rôle d'équipier pour David Gaudu au général.

C'est aussi de cette manière qu'il aborde son premier Dauphiné qui s'est élancé dimanche, répétition grandeur nature avant la Grande Boucle (29 juin-21 juillet).