De Lie: "Je ne m'attendais pas à un podium pour mon premier sprint massif dans le Tour"

"Je suis très satisfait. Je ne m'attendais pas à un podium pour mon premier sprint massif dans le Tour. L'équipe a très bien travaillé", a analysé le sprinteur de Lotto Dstny. "C'était un sprint sur le plat et ce n'est certainement pas ma spécialité. J'ai peut-être aussi attendu un peu trop. Mads Pedersen a pris ma place et m'a un peu bougé. Comme j'en avais encore sous la pédale, j'attendais que ça s'ouvre. Je me sens très bien et je peux peut-être faire encore mieux lors de l'un des prochains sprints. Le Tour est encore long."

La fin de l'étape a été marquée par une chute à un peu plus de 2 km de la ligne, écartant certains sprinteurs dont Jasper Philipsen. "Je n'ai pas vu la chute. C'est le Tour: tout le monde veut gagner et prend des risques pour y parvenir. Je suis content de m'en être bien sorti et j'espère que tout le monde va bien", a conclu De Lie.