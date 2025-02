Des souvenirs mémorables, des Belges à suivre absolument: les superbes confessions de Philippe Gilbert avant les Classiques Flandriennes

On l'a dit, Philippe Gilbert a brillé à de nombreuses reprises sur ces courses. Mais il garde tout de même un souvenir en tête qui surpasse tous les autres. "Ma victoire au Tour des Flandres en 2017, avec les couleurs belges et une attaque dans le final de plus de 50 kilomètres", nous confirme-t-il, le sourire aux lèvres. "Cela a été l'une de mes plus belles victoires, d'avoir eu le temps de passer la ligne à pied, ça reste une fierté et c'est une des plus belles photos de ma carrière", nous détaille-t-il ensuite.

Champion de Belgique, notre compatriote avait impressionné tout le monde sur cette course, devançant finalement Greg Van Avermaet de près de 30 secondes. Il avait en effet signé une attaque remarquable dans le Vieux Quaremont après avoir mené une échappée de 12 hommes.

Des Belges en forme ?

On termine cette petite interview par un petit pronostic. Pour Philippe Gilbert, il y a un Belge qui doit absolument être surveillé de près dans ces classiques flandriennes, et non des moindres. "Je pense que Tim Merlier est notre carte en Belgique, c'est celui qui va s'affirmer le plus, il a déjà démarré fort", affirme-t-il d'ailleurs. "Il est assuré de faire le Tour de France et je le vois bien signer une saison exceptionnelle. Je pense qu'il va passer un palier et je crois qu'il sera l'un des coureurs qui sera le plus représenté".

Sa saison a plutôt bien démarrée, avec deux victoires d'étapes à l'AlUla Tour. Il a aussi remporté deux étapes au Tour des Emirats arabes unis. Pour le Nieuwsblad, il mise cependant sur un autre sprinteur. "Je crois que Philipsen pourrait être un élément clé, on sait que c'est une course qui se joue souvent au sprint. S'il est en forme, avec une équipe Alpecin aussi forte, il peut vraiment aller chercher la victoire", estime Gilbert.