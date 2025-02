Une bataille de titans: van Aert, van der Poel et Pogacar confirment leur présence à une grosse classique flandrienne

Ainsi, "le vainqueur de l'année dernière, Mathieu van der Poel, sera à nouveau au départ. Le lauréat 2022 et 2023, Wout van Aert, est encore présent. Et ces deux-là seront accompagnés de Tadej Pogacar, qui est monté sur notre podium avec eux en 2023, à Harelbeke." S'y grefferont normalement Arnaud De Lie (Lotto), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) ou encore Stefan Küng (Groupama-FDJ).

Outre l'ensemble des équipes du circuit WorldTour, ainsi que les meilleures équipes ProTour que sont Lotto, Uno-X Mobility et Israel-Premier Tech, qualifiées d'offices, ce sont les formations Flanders-Baloise, Q36.5, Tudor et TotalEnergies qui complèteront le peloton sur invitation. "Nous avons toujours eu un splendide plateau", s'est vanté l'organisateur Jacques Coussens.

Seize ascensions rythmeront les 100 derniers kilomètres de l'E3 Classic 2025. D'après l'organisation, le scénario est plus qu'incertain. "Attaque anticipée ou duel dans le final", ce sera "aux coureurs de le déterminer".

Le départ de la course sera donné aux alentours de 12h45. Vers 17h30 devrait être connu le successeur de Van der Poel. Le Néerlandais s'était imposé en solitaire l'année dernière, avec plus d'une minute et demie d'avance sur ses poursuivants, Jasper Stuyven et Van Aert.

Le GP de l'E3 sera à suivre sur RTL Sports.