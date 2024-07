En Autriche, le VTT taille sa route dans des Alpes sans neige

Partager:

Avec la fonte inéluctable de l'or blanc, l'Autriche veut se réinventer en petite reine du VTT alpin et accélère sa transition: au pays du ski, le tourisme estival pèse désormais plus que la glisse et autres joies hivernales. "Regardez comme c'est beau", s'enthousiasme Jonas Ritson, un cycliste venu spécialement pratiquer sa passion dans le décor verdoyant de Leogang, une station du pays de Salzbourg (centre).

"Des pentes comme ça, on n'en a pas dans mon pays, en Estonie", sourit le sportif de 51 ans, casque vissé sur la tête avant d'entamer une descente périlleuse, pour un peu plus de 60 euros la journée. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à plébisciter les Alpes aux beaux jours. Depuis la pandémie de Covid-19, la saison d'été, de mai à octobre, a supplanté l'hivernale économiquement, générant l'an dernier 15 des 29,5 milliards d'euros de recettes annuelles. Après la randonnée, plus d'un quart des touristes viennent l'été en Autriche pour faire du vélo, selon un récent sondage mené par le gouvernement. Et dans le pays même, les ventes explosent: plus de 500.000 vélos ont été achetés en 2022, dont quasiment la moitié de VTT, soit une hausse de 15% depuis 2019.

Autant dire que sur les terres des légendes Marcel Hirscher et Hermann Maier, où l'on chausse les spatules comme on apprend à marcher, c'est une révolution. - Stratégie nationale - A Leogang-Saalbach, on se sert d'ailleurs des mêmes cabines de téléphériques et remonte-pentes pour hisser son vélo tout en haut des 90 km de pistes. Devant l'engouement, le gouvernement a lancé en début d'année un "plan vélo de montagne".