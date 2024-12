Énorme tuile: Remco Evenepoel souffre de multiples fractures après avoir percuté un véhicule de Bpost à l'entraînement

Nouveau coup d'arrêt pour Remco Evenepoel. Le champion belge, plusieurs fois freiné par les chutes et les blessures ces dernières saisons, s'est fracturé une côte, l'omoplate droite et la main droite lors d'un entraînement dans sa région du Brabant flamand au nord de Bruxelles.

C'est une mauvaise journée qu'a connu Remco Evenepoel. Ce dernier a été victime d'un accident qui s'est déroulé à Oetingen, dans la commune de Gooik. Remco Evenepoel a été victime d'un accident alors qu'il s'entraînait sur la route. Le coureur belge aurait en réalité percuté un véhicule appartenant à Bpost. Selon Patrick Lefevere, le directeur de l'équipe Soudal Quick-Step, Evenepoel a heurté la portière d'une voiture qui s'est soudainement ouverte. Le Laatste Nieuws annonce que la factrice n'aurait tout simplement pas vu venir le coureur belge, dont le vélo s'est cassé en deux lors de l'impact.

S'il était bien conscient, Remco Evenepoel a tout de même été emmené à l'hôpital, visiblement touché au bras. Les photos publiées sur les réseaux sociaux montrent le double champion olympique conscient et assis sur un brancard. Les secours sont arrivés sur les lieux et l'ont transféré à l'hôpital Erasme d'Anderlecht, où il a passé une partie de la journée. "De tels accidents se produisent malheureusement cinq fois par jour, les gens ne font pas attention et ouvrent leur portière", a déclaré Patrick Lefevere, le manager de l'équipe Soudal Quick-Step, ajoutant que le vélo du troisième du dernier Tour de France "s'est brisé en deux" sous la violence du choc. "Mais il vaut mieux que ce soit son vélo plutôt que son bras", a-t-il encore dit.