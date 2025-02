Etoile de Bessèges: Kévin Vauquelin remporte la dernière étape et la victoire finale, un Belge est deuxième

Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) a fait coup double dimanche en remportant à la fois le contre-la-montre de la cinquième et dernière étape de l'Étoile de Bessèges (2.1) ainsi que le classement général final. Le Français a été le plus rapide sur les 10,645 km antre Alès et L'Hermitage, devançant son compatriote Rémi Cavagna (Groupama-FDJ) et Dylan Teuns (Cofidis).

Au classement général, Vauquelin l'emporte donc devant Teuns (+1:22) et le Luxembourgeois Kevin Geniets (Groupama-FDJ) qui termine 3e (+1:35).