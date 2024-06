Evenepoel 2e du général: "Cela le motive énormément", pense son directeur sportif

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a été, avec le champion olympique Richard Carapaz, le seul candidat au général à finir la 2e étape du Tour de France avec les favoris Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Cela donne de la confiance, pense le directeur sportif Klaas Lodewyck.

Lodewyck a vu comment Evenepoel a étalé sa forme sur la dernière ascension de San Luca, et surtout après. Celui-ci n'a pas directement accompagné Pogagar et Vingegaard, mais est revenu sur eux dans le final, sur le plat. "Remco n'était pas dans la meilleure position sur l'ascension, ce n'était dès lors pas évident de réagir. C'est pourquoi il a dû donner un peu plus pour revenir après. Mais il l'a très bien fait. Si tu peux faire ça, cela veut dire que ta condition est très bonne. Cela nous donne confiance."

Lodewyck n'était pas surpris de la prestation du coureur qu'il dirige toute l'année. "Nous avons vu dans quelle bonne condition il est arrivé. Il avait son poids, tout était là. Mais c'est toujours bon de voir son coureur 'performer', surtout ici au Tour, contre les tout meilleurs. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. Demain, il faudra bien récupérer sur l'étape plate, et après nous aurons le Galibier. C'est un peu différent, bien sûr, mais je pense que nous devons avoir confiance après ce que Remco a montré aujourd'hui. D'autres gars n'étaient pas là ou n'ont pas pu remettre les choses en place."