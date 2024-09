Evenepoel impressionné par Pogacar : "J'ai cru qu'il se lançait dans une mission suicide"

Remco Evenepoel n'a pas tari d'éloges pour le Slovène Tadej Pogacar, qui a été sacré champion du monde dimanche après une échappée incroyable de 100 kilomètres lors des Mondiaux à Zürich, en Suisse. "Honnêtement, je pensais qu'il se lançait dans une mission suicide", a déclaré le leader de l'équipe belge, qui a terminé cinquième de la course.

En zone mixte, Evenepoel a utilisé le mot "mérité" pour qualifier le titre de champion du monde de Pogacar. "Quand on regarde sa saison, son maillot arc-en-ciel est mérité", a poursuivi le double champion olympique. "Je l'ai vu partir, et honnêtement, je n'aurais jamais pensé qu'il y arriverait. C'est une attaque en solitaire à laquelle on ne pense normalement pas, mais Tadej n'est pas un coureur comme les autres."

L'Australien Ben O'Connor a pris l'argent, à 34 secondes de Pogacar, tandis que le Néerlandais Mathieu van der Poel a battu Evenepoel et d'autres coureurs au sprint pour décrocher le bronze. Le Letton Toms Skujins a terminé quatrième.