Evenepoel préparera les championnats d'Europe et du monde au Tour de Grande-Bretagne

Les organisateurs du Tour de Grande-Bretagne (2.Pro), course par étapes de six jours, ont annoncé vendredi la participation de Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Du 3 au 8 septembre, le double champion olympique préparera sur les routes britanniquesles championnats d'Europe du 11 au 15 septembre et du monde du 21 au 29 septembre.

La rumeur de la présence d'Evenepoel sur le "Tour of Britain" circulait depuis un certain temps et a été confirmée par l'organisateur de la course via les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, Evenepoel hésitait encore entre le Tour de Grande-Bretagne et le Belgian Renewi Tour, qui se déroule à la même période.

Après son double titre olympique et son Tour réussi, Evenepoel profite d'une courte période sans compétition, qui va bientôt prendre fin. En Grande-Bretagne, Evenepoel préparera le Championnat d'Europe de contre-la-montre à Hasselt (11/09) ainsi que les Championnats du monde de contre-la-montre (22/09) et sur route (29/09) à Zurich, en Suisse.