Evenepoel sur les mesures face au coronavirus: "Rendre la bulle aussi solide que possible"

Plusieurs coureurs, dont Tom Pidcock, Juan Ayuso, Vervaeke et Maxim Van Gils, ce lundi, ont quitté la compétition à cause des effets du virus. Bien qu'il ait été testé positif, l'ancien vainqueur du Tour Geraint Thomas est toujours en course. Au cours des deux dernières semaines, les mesures sanitaires sur le Tour sont devenues de plus en plus strictes et visibles.

Lors d'une conférence de presse en ligne, Evenepoel a détaillé la situation : "Il est bien connu que Louis a contracté le virus. Au début, il ne se sentait pas très malade, mais il a finalement été sérieusement touché. Nous l'avons isolé rapidement et, dès qu'il s'est senti mal, nous l'avons retiré de la course."