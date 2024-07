Evenepoel va "tout faire pour gagner le chrono" dont il a reconnu deux fois le parcours

"Le contre-la-montre ne couvre pas la même distance que celui du Dauphiné (qui faisait 34,4 km) et n'est pas aussi difficile. Il contient des sections de faux plat au début, puis une montée d'un kilomètre et demi et ensuite plusieurs kilomètres de faux plat à nouveau. La force et la position sur le vélo du contre-la-montre seront les facteurs décisifs. Le coureur le plus fort gagnera, c'est certain".

Vendredi matin, Evenepoel effectuera sa troisième et dernière reconnaissance. "Le parcours sera fermé à ce moment-là. Il est très important de faire la descente à pleine vitesse et de passer de nouveau dans les virages, sans circulation. Je veux bien les mémoriser afin de ne pas commettre d'erreur en course."