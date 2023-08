Evenepoel, Van Aert et Philipsen, un trio de choc pour la course en ligne

Le 90e Championnat du monde de cyclisme sur route messieurs de course en ligne se tient dimanche à Glasgow. Remco Evenepoel remettra son titre en jeu et sera l'un des trois leaders de la sélection belge, avec Wout van Aert et Jasper Philipsen.

Il y a deux semaines, lors de l'annonce de la sélection, le sélectionneur Sven Vanthourenhout avait qualifié de "grand luxe" la présence d'un tel trio. Avec des fers de lance de ce calibre, la sélection belge attirera de nombreux regards dans la ville écossaise. Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Frederik Frison, Yves Lampaert, Jasper Stuyven et Nathan Van Hooydonck rouleront à leur service.

La Belgique figure parmi les favoris, mais la concurrence présente de solides arguments. Les Pays-Bas, la France et le Danemark arrivent avec de sérieux candidats. Les Néerlandais disposent de deux leaders, Mathieu van der Poel et Dylan van Baarle. La France aligne le double champion du monde Julian Alaphilippe, Christophe Laporte et Benoît Cosnefroy. Même sans Jonas Vingegaard, le Danemark propose une équipe redoutable avec Mads Pedersen, champion du monde 2019, Kasper Asgreen, Mattias Skjelmose et Sören Kragh Andersen.

Le Slovène Tadej Pogacar sera bien de la partie, tandis que l'Australien Michael Matthews et l'Érythréen Biniam Girmay, entre autres, feront figure de sérieux outsiders.