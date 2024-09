Ewoud Vromant champion du monde du contre-la-montre en classe C2

Ewoud Vromant remporte le championnat du monde de contre-la-montre pour la deuxième fois de sa carrière, après son premier sacre à Baie-Comeau au Canada, en 2022. Cet été, le Flandrien a décroché deux médailles d'argent, à chaque fois derrière Alexandre Leauté: l'une sur le contre-la-montre sur route, et l'autre sur la piste, en poursuite individuelle.

Vromant a couvert la distance en 23:13.58, soit à une vitesse moyenne de 48.566 km/h. Il a surclassé le champion paralympique Leauté, qui a eu besoin de 20.18 secondes de plus. Robertson est arrivé à 1:04.22.

Dans la catégorie C1, Cyril Berthaut et Lennert Vanlathem n'ont su se frayer un chemin jusqu'au podium. Berthaut a fini 5e, à 2:42.60 du vainqueur espagnol Ricardo Ten Argiles, qui s'est imposé devant le Polonais Zbigniew Maciejewski et le Néerlandais Andre Wijnhoud. Vanlathem s'est classé 7e, à 3:19.74 du lauréat.

Dans la matinée, Luca Vierstraete et Ilken Seynave ont terminé respectivement 21e et 25e du contre-la-montre des juniores féminines. Dans l'après-midi, deux para cyclistes belges doivent encore concourir: Jean-François Deberg en H3 et Tim Celen en T2.