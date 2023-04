Fort de son succès aux Pays-Bas, Pogacar a hâte d'affronter Evenepoel à Liège

"Remco revient d'un stage en altitude", a commenté Pogacar après son triomphe sur l'Amstel Gold Race. "Il est certainement en très grande forme pour le Giro. Remco a déjà gagné la saison dernière à Liège, et il a montré cette saison qu'il pouvait être très bon sur les courtes comme les longues ascensions. Et il a un bon sprint. Ce sera l'un des principaux adversaires dimanche, c'est sûr. J'ai hâte."

"Nous n'avons pas encore beaucoup couru l'un contre l'autre au plus haut niveau. Lorsqu'on a couru ensemble, il a gagné à chaque fois et j'étais loin derrière. J'espère qu'il en sera autrement dimanche." Sur la saison 2022, Pogacar a dominé le Tirreno-Adriatico et a devancé Evenepoel sur la Flèche Wallonne, mais il a notamment dû s'incliner lorsque le Brabançon a remporté la Clasica San Sebastian et les championnats du monde sur route.