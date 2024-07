"Frustré", Arnaud De Lie "avait vraiment les jambes pour gagner"

"Mes coéquipiers ont roulé toute la journée à l'avant du peloton et je ne suis arrivé que troisième", a pesté De Lie après la course. "J'étais fort et l'arrivée me convenait beaucoup. J'avais vraiment les jambes pour gagner. Je sais que je suis un des meilleurs coureurs sur ce genre d'arrivée. Je suis donc très frustré".

Le "taureau de Lescheret" a notamment été bloqué par plusieurs concurrents dans le sprint. "J'ai été piégé. Dans cette position, on ne peut rien faire. Je ne pouvais que regarder et je ne pouvais pas sprinter. Je dois revoir le sprint pour voir ce qui s'est passé. Je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas vraies, ce n'était peut-être rien".