Jai Hindley, 3e au général, savoure sa découverte du Tour de France, "un rêve de toujours"

Après neuf étapes, Jai Hindley est 3e au classement général, intercalé entre les deux favoris absolus et le reste des candidats au podium. L'Australien leader de la BORA-hansgrohe, qui vit sa première expérience au Tour de France, "prend la course jour par jour", a-t-il expliqué en conférence de presse lors de la journée de repos, lundi.

Depuis, l'Australien a reculé en 3e position. "J'ai perdu un peu de temps sur les deux favoris, mais je ne m'en préoccupe pas trop, je m'occupe de ma course et j'essaie d'en profiter", a-t-il commenté. Hindley savoure "la plus grande course du monde. C'a été toujours été un rêve pour moi. Je suis juste un petit gars de Perth, et le fait d'y être compétitif est déjà une victoire."

Le vainqueur du Tour d'Italie 2022 a démarré la Grande Boucle sur des chapeaux de roue. "Gagner une étape et prendre le maillot jaune, c'était incroyable", s'est-il réjoui en parlant de son succès sur la 5e étape, après plus de 100 kilomètres d'échappée.

Le coureur de 27 ans a été impressionné par les deux phénomènes, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. "Ils sont à part. Ils sont tellement forts, et ils ont changé la manière de rouler en équipe. Ils roulent plus intelligemment, sur la défensive, par rapport aux anciennes tendances." Hindley se focalise donc sur le podium. "INEOS est très fort, et est venu avec Egan Bernal en équipier, qui a déjà gagné deux grands tours. Pidcock et Rodriguez roulent très bien, ainsi que Simon Yates (Jayco-AlUla)."

Il faudra néanmoins rester patient et raisonnable sur les deux prochaines semaines. "J'essaie de courir ma propre course, et de ne pas avoir d'attentes trop élevées comme la victoire finale. J'ai tout fait pour être au mieux et performer sur les trois semaines. Je continuerai sur ma lancée."