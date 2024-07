Jasper Philipsen considère Girmay comme un "vainqueur méritant" du maillot vert

"Vers 16 heures hier, j'ai pu tirer un trait sur mon contre-la-montre et sur mon Tour de France", raconte Philipsen en évoquant sa dernière journée de course. "J'ai rapidement pu profiter d'un apéritif, suivi d'un excellent dîner avec toute l'équipe. C'est vraiment agréable d'être de retour à Alost et de participer au critérium d'après-Tour devant une telle foule."

Dans la bataille au maillot vert, Philipsen a dû s'incliner face à Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), également présent à Alost. "Biniam Girmay a réalisé une très belle performance durant le Tour de France. Je le considère comme un vainqueur méritant du maillot vert", a commenté la "Flamme de Ham", acceptant sa deuxième place avec élégance.