Jasper Philipsen gagne la 3e étape au sprint, Soren Waerenskjold reste leader

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a été le plus fort au bout du sprint massif de la troisième étape du Tour de Belgique (2.Pro) vendredi. Au classement général, Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) conserve son maillot de leader.

Philipsen remporte la 46e victoire de sa carrière et la quatrième de sa saison après la deuxième étape de Tirreno-Adriatico, Milan-Sanremo et la Classic Bruges-La Panne. Jeudi il avait terminé deuxième, derrière son compatriote Merlier.

Après un sprint disputé, Philipsen a largement devancé ses concurrents. L'analyse de la photo-finish a déterminé que le Néerlandais Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) et Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) terminaient respectivement deuxième et troisième. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a signé une quatrième place.

Le coureur de 26 ans décroche sa deuxième victoire à Montaigu-Zichem après l'étape d'ouverture du Tour de Belgique 2023.

Plusieurs coureurs ont été victimes d'une chute à 19 kilomètres de l'arrivée. Parmi ces derniers se trouvait le Néerlandais Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL), Lars Craps (Flanders-Baloise), Robbe Dhondt (dsm-firmenich PostNL) ou encore Olivier Godfroid (Baloise-Trek Lions).

La quatrième et avant-dernière étape du Tour de Belgique aura pour départ et arrivée Durbuy avec une boucle de 177 km au nord de la ville. Avec un profil d'étape légèrement vallonné, les coureurs devront franchir la Côte de Champs des Hêtres (2,1km à 3,1%), la Côte de Petite Somme (2,4km à 4,9%), la Côte de Hermanne (2,2 km à 4,9%) et enfin le Mur de Durbuy en guise de lignée d'arrivée avec une ascension de 500 mètres à 8,2%.