Joao Almeida abandonne après un test positif au coronavirus

"Joao ne se sentait pas bien durant la 8e étape de la Vuelta. Des examens approfondis et un test PCR ont confirmé une contamination au coronavirus. Nous avons pris la décision de le retirer de la course pour son intérêt et celui de l'équipe et la sécurité du peloton. Il va désormais rentrer chez lui pour récupérer", a déclaré le médecin de l'équipe Adrian Rotunno.

Almeida a terminé 60e de la 8e étape samedi à 4:53 de Primoz Roglic alors qu'il occupait encore la troisième place du classement général avant le départ. Il avait reculé à la 26e place du général à 9:06 de Ben O'Connor.