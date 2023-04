Joel Suter résiste au retour du peloton et remporte la 3e étape

Joel Suter (Tudor) a remporté la troisième étape du Tour de Sicile (Ita/2.1), jeudi, après 150 km entre Enna et Termini Imerese. Membre de l'échappée matinale, le Suisse s'est isolé en tête à 16 bornes de la ligne et a résisté au retour du peloton. Le Néo-Zélandais Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) conserve son maillot de leader.

Suter, le Panaméen Roberto Carlos González (Mg.K Vis-Colors for Peace) et les Italiens Pierelis Belletta (Biesse-Carrera), Michele Berasi (General Store-Essegibi-F.Lli Curia), Giacomo Garavaglia (Work Service-Vitalcare-Dynatek) et Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Désirée Fior) sont partis après une dizaine de kilomètres de course.

A 16 km de la ligne, alors que le peloton revenait à une minute, Suter a attaqué. Il a tenu bon sur la bosse finale pour décrocher, à 24 ans, le deuxième succès de sa carrière après son titre national du contre-la-montre l'an passé.