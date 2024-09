Jour de gloire pour le cyclisme belge ? Evenepoel et Kopecky visent l'or sur le chrono des Mondiaux de cyclisme

Forte de ses résultats aux Jeux Olympiques de Paris et à l'Euro dans le Limbourg, la Belgique veut parachever en beauté une riche année cycliste avec une délégation emmenée par Remco Evenepoel et Lotte Kopecky, qui défendent chacun un titre mondial.

L'ogre de Schepdael défendra son titre dans l'épreuve chronométrée dimanche et sera par ailleurs le chef de file de la course en ligne une semaine plus tard, où Wout van Aert est forfait après sa lourde chute à la Vuelta.