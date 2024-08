Justine Ghekiere a endossé le maillot à pois: "J'ai vu des petites étoiles"

Ghekiere était étonnée de voir à quel point elle avait attiré l'attention grâce à un travail d'attaque considérable. "Ce matin, je me disais encore: 'Mon Dieu, la journée va être très difficile'. Mes jambes étaient si vides après la dure journée de la veille. Je voulais essayer à nouveau d'aller chercher les points de la montagne, mais je ne savais pas vraiment... "

Mais au final, Ghekiere s'est montrée l'une des coureuses les plus combatives du peloton dans la difficile étape en côte vers Morteau, dans laquelle elle a fait preuve d'un enthousiasme débordant. "Je me suis sentie vraiment bien au début et je me suis dit: 'vas-y'. J'étais dans les bonnes tentatives d'échappée et j'ai pu marquer quelques points. Dans l'avant-dernière ascension, je savais que je devais y aller à fond pour obtenir les points et peut-être le maillot. Je suis allée si loin que j'ai vu des petites étoiles."