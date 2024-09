Karlijn Swinkels "très contente" d'avoir décroché sa première victoire de 2024 à Namur

"Je suis très contente de ma victoire à Namur. Toutes mes coéquipières croyaient en mes chances et elles ont toutes travaillé pour moi. Silvia Persico (2e en 2023 à Namur) m'avait conseillé de virer en tête au dernier virage, c'est ce que j'ai fait", a expliqué la Néerlandaise.

"La ligne droite vers l'arrivée était longue (400 m), mais j'ai tout donné et j'ai pu résister au retour de Longo-Borghini. J'aime rouler en Wallonie. Je me suis imposée en 2023 au Tour de la Semois et je serai de nouveau au départ de cette course vendredi."