Kopecky conclut son programme sur route par un doublé: "Une saison parfaite"

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) a terminé sa saison sur route en remportant dimanche la dernière étape et le classement général du Simac Ladies Tour, une course WorldTour aux Pays-Bas. "J'ai vécu une saison sur route fantastique et c'est très agréable de pouvoir la terminer ainsi. Oui, je dirais que ça a été une saison parfaite", a avancé la championne du monde.

Samedi, Kopecky avait chuté lourdement dans l'avant-dernière étape. Elle a toutefois décidé de rouler la dernière étape, dimanche. "Ce n'est pas parce qu'on tombe qu'on ne peut pas continuer. Bien sûr, on se doit d'être responsable. Et c'était certainement le cas. J'avais roulé librement sur les rouleaux pendant un moment le matin, et je me sentais bien. Il n'y avait aucune raison de ne pas prendre le départ."

"Mais après la chute, je ne pensais pas vraiment pouvoir encore avoir ces jambes. Même si c'était un chef-d'œuvre de travail d'équipe. Silke Smulders roulait devant et était très forte. C'était très serré, mais toute l'équipe a roulé sec pour réduire l'écart. C'était serré, mais juste assez Je pense que je ne gagne que dans le dernier centimètre."