Kuurne-Bruxelles-Kuurne partira de Courtrai lors des trois prochaines années

Pour la commune de Kuurne, les coûts devenaient trop élevés pour assurer à la fois un départ et une arrivée, a justifié Francis Benoit (CD&V), le bourgmestre de Kuurne qui, s'il comprend la décision, parle "d'une pilule difficile à avaler. La course vit vraiment à Kuurne, mais d'autres évènements cyclistes ont connu le même dilemme. De plus, nous ne sommes qu'un petit joueur dans la cour des grands. Nous avons bien demandé de pouvoir rester encore comme ville de départ encore quelques années, mais les organisateurs ont préféré s'allier avec Courtrai. Nous comprenons qu'organiser une compétition coûte beaucoup d'argent et nous continuerons à apporter notre soutien. Après tout, il en va de l'image de la région."

L'échevin des sports de Courtrai, Wouter Allijns (Team Burgemeester) s'est lui réjouit de l'opportunité. "C'est toujours une bonne affaire pour l'horeca local et l'image de la ville. Et par là-même, ce déménagement du lieu de départ doit permettre d'organiser une course internationale pour les dames dans un proche avenir."