La 2e étape, la plus longue en 2023, s'est élancée vers Saint-Sébastien

La plus longue étape de la Grande Boucle 2023 propose pas moins de cinq ascensions: le col d'Udana (3e cat., 4,5 km à 5,1 %) au km 81,5; la côte d'Astiria (4e cat. 2,7 km à 5,3%) au km 87,6; la côte d'Alkiza (4,2 km à 5,7%) au km 140,9; la côte de Gurutze (2,6 km à 4,7%) au km 174,2 et surtout le Jaizkibel (2e cat. 8,1 km à 5,3%) dont le sommet est situé au km 192,4, à 16,5 km de la ligne d'arrivée.

Le Jaizkibel sera aussi le cadre des premiers Points Bonus (avec 8, 5 et 2 secondes de bonification offertes aux trois premiers au sommet). On retrouvera d'autres Points Bonus dans les 5e, 12e, 14e et 17e étapes.