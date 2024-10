La Belgique à Pontevedra avec huit coureurs dont le tenant du titre Michael Vanthourenhout

Angelo De Clercq, sélectionneur intérimaire de l'équipe belge, a dévoilé lundi sa sélection pour les championnats d'Europe de cyclocross, qui se tiendront les samedi 2 et dimanche 3 novembre à Pontevedra, en novembre. Michael Vanthourenhout, vainqueur en 2022 et 2023, défendra son titre.

Outre Vanthourenhout, les autres Belges sélectionnés chez les élites messieurs sont Toon Aerts, Eli Iserbyt, Gerben Kuypers, Thibau Nys, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte et Joran Wyseure. Aerts et Iserbyt ont déjà été titrés, respectivement en 2016 et 2020.

Vanthourenhout, vainqueur du Kermiscross à Ardooie, Sweeck, lauréat à Essen, et Wyseure, gagnant du Superprestige de Ruddervoorde, ont pu déjà lever les bras au ciel en ce début de saison, alors qu'Iserbyt a été suspendu trois courses pour son coup de pied sur la roue arrière du vélo du Néerlandais Ryan Kamp lors de l'Exact Cross de Beringen le 12 octobre.