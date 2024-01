La chasse au titre national est ouverte sur les labourés boueux de Meulebeke

En l'absence du géant Wout van Aert, la lutte sera plus ouverte que jamais à l'occasion du championnat de Belgique de cyclocross pour les élites messieurs, dimanche à Meulebeke. Le champion en titre et champion d'Europe, Michael Vanthourenhout, devra défendre sa tunique face à Eli Iserbyt, Thibau Nys et Laurens Sweeck entre autres.