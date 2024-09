La ligne est "arrivée trop vite" pour Olav Kooij, 2e, et Madis Mikhels, 3e

Le Néerlandais Olav Kooij, deuxième, et l'Estonien Madis Mihkels, troisième, ont eu la même réflexion en conférence de presse: la ligne "est arrivée" trop vite pour les deux coureurs, les plus rapides dans les derniers mètres, dimanche, lors du sprint de l'Euro de cyclisme sur route remporté par Tim Merlier à Hasselt.

"Je n'étais pas dans la position que je voulais et je suis parti d'un peu trop loin", a raconté Kooij. "Et malheureusement, la ligne est arrivée trop vite pour moi."

La Belgique a fait le pari d'aligner deux des meilleurs sprinteurs du monde, Tim Merlier et Jasper Philipsen. "Le vainqueur a toujours raison. Ils l'ont prouvé aujourd'hui", a souri Kooij. "Merlier et moi avons eu un peu les mêmes problèmes cette année et avons disputé pas mal de courses l'un contre l'autre, donc nous nous connaissons bien. Il y a une bonne rivalité, dans le bon sens. C'est beau de le voir gagner, mais j'aurais préféré moi me voir gagner."

Mihkels aussi était aussi "un peu trop loin" au moment de lancer son sprint. "Mais j'ai pu venir de loin avec la bonne vitesse. Je sentais que j'étais super rapide et me rapprochait de tout le monde. Mais la ligne est arrivée trop vite. Cela reste le meilleur résultat de ma carrière, donc je suis très heureux."

"Je n'arrivais pas à croire que je pouvais vraiment sprinter pour le podium ici, mais j'ai eu de bonnes jambes toute la journée et j'ai commencé à croire davantage en moi", a confié l'Estonien.