La règle des trois kilomètres étendue à 4 et 5 km sur six étapes de sprint

Le jury de course du Tour de France a décidé vendredi que la règle des trois kilomètres sera étendue à 4 et 5 kilomètres lors de six étapes de sprint lors du briefing entre les organisateurs et les directeurs sportifs.

La règle des trois kilomètres signifie que les chronos sont arrêtés à 3 km de l'arrivée pour protéger des coureurs victimes d'une chute, d'une crevaison ou un autre ennui mécanique, à condition que celui-ci passe la ligne d'arrivée. L'Union cycliste internationale (UCI) a récemment permis une modification de cette règle pour l'étendre sur certaines étapes.

Sur la 111e édition du Tour qui débute samedi à Florence, la règle a été étendue à 4 km pour les 5e, 6e et 10e étapes et à 5 km pour les 3e, 12e et 13e étapes. La mesure ne sera pas d'application pour les étapes dont l'arrivée est située au sommet et pour les chronos individuels (étapes 14, 15, 17, 19 et 20).