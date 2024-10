La victoire donne à Van Eetvelt "beaucoup de confiance après une saison difficile"

Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) a remporté dimanche la deuxième course par étapes de sa carrière sur le Tour du Guangxi (World Tour) après le Tour des Émirats arabes unis en début de saison. "Cela me donne beaucoup de confiance après une saison difficile" a-t-il réagi après la course.

Van Eetvelt ne comptait que cinq secondes d'avance au départ de la dernière étape dimanche. "Ce fut une journée délicate du début à la fin. Il y avait tellement de scénarios possibles que c'était palpitant. L'équipe a dû travailler dur derrière l'échappée et les attaques n'ont pas cessé, même dans le dernier tour. Nous étions sous pression jusqu'à la fin, mais heureusement j'ai eu une bonne journée et l'équipe a réalisé un travail fantastique".

Le Brabançon flamand de 23 ans est également revenu sur sa saison en dents de scie. Après sa victoire au général sur le Tour des Émirats, il a notamment connu une longue blessure au genou et un abandon sur le Tour d'Espagne. "D'habitude, je termine ma saison sous la pluie, en me demandant ce que je suis en train de faire", s'est amusé le grimpeur. "Mais aujourd'hui, comme j'ai fait une pause après la Vuelta, je me sens vraiment frais. Il y a quinze jours, j'ai encore eu une semaine d'entraînement de 30 heures et je suis vraiment heureux que tout ce travail ait porté ses fruits. Je ne m'attendais pas à atteindre ce niveau à la fin du mois d'octobre. Cela me donne beaucoup de confiance après une saison difficile. Je peux partir en vacances en toute sérénité et ça fait vraiment du bien".