L'ancien champion olympique Greg Van Avermaert va arrêter sa carrière en fin de saison

Greg Van Avermaet, 37 ans, a annoncé mercredi qu'il mettra un terme à sa carrière de cycliste professionnel la fin de la saison. Il a notamment remporté le titre olympique à Rio de Janeiro en 2016, Paris-Roubaix en 2017 et des étapes du Tour de France et du Tour d'Espagne.

"J'ai donné chaque jour le meilleur de moi-même, pour ne pas avoir de regrets ensuite. Je n'ai pas seulement apprécié la victoire, mais aussi le chemin parcouru pour y parvenir", a poursuivi Van Avermaet. "Maintenant, il est temps de passer du temps avec ma femme et mes enfants et de chercher d'autres objectifs dans la vie où, je l'espère, je pourrai trouver la même passion."

"Jusqu'à la fin de la saison, je veux donner le meilleur de moi-même comme je l'ai fait dès le premier jour où j'ai décidé de me mettre au vélo, ensemble avec mon équipe AG2R Citroën que je remercie de sa confiance et de l'état d'esprit dans lequel j'ai évolué durant trois saisons. J'espère obtenir encore de bons résultats et de terminer en beauté!"

Van Avermaet a commencé sa carrière professionnelle en 2007. Il totalise à ce jour 41 victoires. Son palmarès comprend notamment le titre olympique à Rio de Janeiro en 2016, deux étapes du Tour de France (2015 et 2016), une étape du Tour d'Espagne (2008), le classement général de Tirreno-Adriatico (2016), Paris-Roubaix (2017), le Circuit Het Nieuwsblad (2016 et 2017) et Gand-Wevelgem (2017) ainsi que le Grand Prix de Montréal (2016 et 2019), sa dernière victoire professionnelle.