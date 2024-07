Laurenz Rex fait la fête avec Girmay: "Notre train de sprint a parfaitement fonctionné"

"Ce matin, nous avions en tête de gagner et nous l'avons fait. C'était vraiment une étape pour Girmay: très dure et tout le monde accusait beaucoup de fatigue dans les jambes. Alors Biniam est à son meilleur. Nous devions tenter de l'amener à l'arrivée le plus frais possible et nous l'avons fait parfaitement", a continué Rex.

"Notre train de sprint a très bien fonctionné. Nous avons tiré un peu en éventail pour que Biniam puisse atteindre la ligne d'arrivée dans un fauteuil. Hugo Page a fait un super effort, tandis que je gardais mes coéquipiers à l'abri du vent. C'est fantastique que Biniam ait pu parachever le travail."