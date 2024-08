Le départ a été donné... à côté des caisses: la Vuelta va démarrer son étape du jour depuis un supermarché

C'est sans doute le départ le plus original de la saison pour les coureurs. La sixième étape de la Vuelta, le Tour d'Espagne, sera donné cet après-midi depuis un supermarché Carrefour. Ce dernier, situé à Jérez de la Frontera, accueillera tout le peloton, mais aussi les véhicules d'équipe. Tout le monde passera directement dans les allées de ce centre commercial, qui a été spécialement aménagé pour l'occasion.

Ce départ original est né d'une collaboration commerciale entre la Vuelta et Carrefour, qui est l'un des principaux sponsors de la course. 400 employés ont travaillé pendant des jours pour préparer ce lieu de départ, qui a dû être adapté pour que tout se passe en sécurité et sans le moindre danger, ni pour le public, ni pour les coureurs. L'étape du jour emmènera les coureurs jusqu'à Ynquera. Un parcours montagneux de 185,6 km.