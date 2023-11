Le jeune Colombien Santiago Umba signe un contrat WorldTour avec Astana Qazaqstan

Umba évoluait au sein de l'équipe GW Shimano-Sidermec. Il a notamment terminé 10e du Giro Next Gen cette année.

"Je suis incroyablement heureux de signer mon premier contrat avec une équipe WorldTour et de faire partie d'un projet aussi grand que celui de l'équipe Astana Qazaqstan", a commenté Umba. "Je suis sûr qu'Astana est l'équipe idéale pour moi, et je pense que je serai capable de faire de gros progrès ici. Je suis prêt à travailler dur, je suis prêt à acquérir de l'expérience au plus haut niveau afin de devenir un vrai professionnel."