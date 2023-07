Le jury des commissaires exclut le directeur sportif de SD Worx, Danny Stam

Le directeur sportif de l'équipe SD Worx, le Néerlandais Danny Stam, a été exclu vendredi du Tour de France Femmes par le jury des commissaires, à la suite des événements s'étant déroulés lors de la 5e étape, jeudi. L'Union Cycliste Internationale (UCI) a annoncé soutenir la décision justifiée par "le caractère particulièrement dangereux du dépassement d'autres voitures et coureuses, et compte tenu des propos inappropriés tenus envers le Jury des Commissaires UCI".

Lors de la 5e étape, la Néerlandaise Demi Vollering a pris le sillage de la voiture de son équipe SD Worx pour revenir dans le peloton après une crevaison. Le véhicule a remonté la file des voitures avant d'être rappelé à l'ordre par une moto. Vollering a été sanctionnée d'une pénalité de 20 secondes.

Danny Stam a qualifié la décision de "ridicule", estimant que la pénalité était une "très lourde sanction". "Si nous perdons 20 secondes à cause de cela, avec l'UCI qui soutient la décision, je me demande si ces gens sont capables de diriger une course", s'était-il exclamé à l'égard des commissaires.