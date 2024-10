Le Néo-Zélandais Logan Currie prolonge d'un an chez Lotto Dstny

Currie a disputé son premier Monument, Liège-Bastogne-Liège, où il a terminé 117e en 2024 lors de sa première année chez Lotto-Dstny. Il était également aligné sur les Strade Bianche (65e), le Critérium du Dauphiné (abandon avant la dernière étape). Il s'est illustré dans l'Arctic Race of Norway (2.Pro) avec la 5e place du classement de la montagne et au Tour du Danemark (2.Pro) avec une troisième place sur le chrono inaugural.

"J'ai passé une saison extraordinaire" a réagi le coureur. "J'ai pu participer aux Strade Bianche - ma course préférée - où nous avons fait du bon travail avec l'équipe, j'ai moi-même remporté le championnat national de contre-la-montre... J'ai apprécié la saison du début à la fin et je suis très reconnaissant de pouvoir rester une année de plus avec Lotto Dstny".