Le tenant du titre Sepp Kuss se méfie des "équipes très fortes" comme UAE et BORA

Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) défendra son titre au Tour d'Espagne à partir de samedi. Il ne se considère pas comme le grand favori pour se succéder à lui-même et se méfie des équipes envoyées par UAE Emirates et Red Bull-BORA-hansgrohe.

UAE se présentera au départ avec des leaders tels que le Portugais Joao Almeida et le Britannique Adam Yates, tandis que BORA participera avec le Slovène Primoz Roglic comme fer de lance de la course. "Ils ont des équipes très fortes. Cela dépendra des étapes. En raison de la raideur des montées finales, il s'agira moins de stratégie mais plutôt de savoir qui a les meilleures jambes", a prédit Kuss lors d'un événement de presse organisé par la formation néerlandaise jeudi.

"Le Cuitu Negry et le Picon Blanco me semblent être deux ascensions très difficiles", a poursuivi le lauréat américain. "Il se pourrait bien qu'elles jouent un rôle décisif lors de la quinzième et la vingtième étape."