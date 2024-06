Le Tour de France 2026 partira de Barcelone

"Barcelone est une ville prestigieuse et c'est une ville de sport", a souligné Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, auprès de l'AFP, précisant qu'il y aurait "deux étapes complètes et le départ" de la troisième étape en Catalogne.

Barcelone, ville-hôte des Jeux Olympiques de 1992, était "candidate depuis longtemps" et l'actuel maire socialiste de la ville, Jaume Collboni, en poste depuis un an, "rêvait" d'accueillir la Grande Boucle, selon le directeur du Tour, ravi de ce grand départ.

"Tu as le prestige de la ville. Tu as la beauté des paysages, la proximité de la mer. Et puis tu as cette géographie sportive qui fait que tu peux imaginer un rendez-vous dès le week-end du grand départ pour les favoris du classement général."

Le détail des premières étapes ne sera dévoilé qu'en septembre. A ce stade, Christian Prudhomme indique seulement qu'il y aura "deux étapes complètes et un départ le troisième jour en Catalogne", avant de "se diriger vers la France".