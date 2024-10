L'équipe cycliste TDT-Unibet continue avec un nouveau nom et une licence française

L'équipe s'est inscrite auprès de l'Union cycliste internationale (UCI) sous licence française suite au passage du sponsor principal Unibet dans le giron de La Française des Jeux, la loterie française.

Le fondateur et youtuber Bas Tietema a de grandes ambitions avec l'équipe, qui a fait ses débuts dans une course du WorldTour lors de l'Amstel Gold Race de cette année. "Pour atteindre notre objectif, nous devons améliorer le niveau de nos coureurs et attirer davantage de bailleurs de fonds internationaux", a avancé Tietema, lui-même ancien coureur. "Chaque équipe cycliste commence par un objectif, le Tour de France. Nous travaillons depuis longtemps à la réalisation de ce rêve et nous avons peut-être déjà dépassé les attentes de beaucoup."