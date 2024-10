L'équipe Ridley Racing se lance dans le cyclocross la saison prochaine

La toute nouvelle équipe Ridley Racing Team va bientôt entamer la nouvelle saison de cyclocross. L'équipe, qui débutera sous licence belge, compte trois coureurs et une coureuse : Daan Soete, l'Espagnol Felipe Orts Lloret et le Néerlandais Joris Nieuwenhuis côté messieurs, et la jeune Lore Sas, 18 ans, côté dames. La gestion est assurée par Bob De Cnodder, tandis que le Néerlandais Richard Groenendaal occupera le poste de directeur sportif.