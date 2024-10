L'Erythréen Natnael Tesfatsion, premier coureur africain à rejoindre Movistar

L'Erythréen, 25 ans, va devenir ainsi à partir de la saison prochaine le premier coureur cycliste africain à rejoindre Movistar. Natnael Tesfatsion évolue depuis 2023 au sein de l'équipe Lidl-Trek. Le champion national sur route d'Érythrée a disputé les championnats du monde de Zurich dimanche dernier avec son compatriote Biniam Girmay.

"J'ai eu l'occasion de faire connaissance un peu mieux avec l'équipe au début de l'année en Australie au Tour Down Under", a commenté Natnael Tesfatsion évoquant son passage chez Movistar. "Elle m'a donné belle impression. C'est une équipe forte, avec une bonne ambiance et je veux l'aider à faire mieux encore. Je me considère comme un coureur bon sur des petites montées et avec une bonne pointe de vitesse. Je veux continuer à exploiter ses qualités", a ajouté le puncheur qui compte 6 victoires à son palmarès. "J'espère gagner l'année prochaine ma première course en WorldTour."