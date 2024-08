Les poursuiteurs belges ont voulu épargner Fabio Van den Bossche avant l'omnium

La Belgique s'est inclinée face au Canada dans son duel pour la 7e place. "Nous avons cherché une manière d'obtenir la 7e place, tout en m'épargnant pour demain", a expliqué Van den Bossche après coup. "C'était très difficile, nous le savions et cela s'est vu." Le quatuor complété par Tuur Dens, Noah Vandenbranden et Lyndsay De Vylder s'est décomposé, et les Belges n'ont pas terminé la course.

L'équipe a rempli son objectif d'un top 8 sur la poursuite. Les deux records nationaux réussis en séries et au 1er tour ont posé la cerise sur le gâteau, tandis que la course pour la 7e place ne constituait plus une priorité.